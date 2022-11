Nemško gospodarstvo v tretjem četrtletju z 0,4-odstotno rastjo

Berlin, 25. novembra - Nemčija je v tretjem četrtletju kljub visoki inflaciji in energetski krizi beležila 0,4-odstotno gospodarsko rast. "Nemško gospodarstvo ostaja robustno," so v popravljeni oceni rasti zapisali na nemškem statističnem uradu. Sprva so poročali o 0,3-odstotni krepitvi BDP. Izboljšalo se je tudi razpoloženje potrošnikov.