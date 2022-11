Vlada leto 2023 razglasila za Tavčarjevo in Ravnikarjevo leto

Ljubljana, 24. novembra - V letu 2023 bo minilo 100 let od smrti Ivana Tavčarja, enega pomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev realizma in politikov tedanje liberalne stranke, zato je vlada prihodnje leto razglasila za Tavčarjevo leto. Prav tako bo minilo 30 let od smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja, zato je vlada leto 2023 razglasila tudi za Ravnikarjevo leto.