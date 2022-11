V Cinkarni zadovoljni z razveljavitveno sodbo Sodišča EU glede klasifikacije titanovega dioksida

Celje, 24. novembra - Sodišče EU je presodilo, da titanov dioksid pri vdihavanju ni nevaren in da obveznosti glede razvrščanja, ki so veljale v evropski uredbi, ne veljajo več. Čeprav noben proizvod Cinkarne Celje ni zapadel pod obvezo označevanja, so v družbi z odločitvijo sodišča zadovoljni, saj bo lahko, kot pravijo, konec stigme o tej neškodljivi kemikaliji.