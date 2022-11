Ljubljanska in južnoafriška univerza Stellenbosch podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 23. novembra - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je danes gostil prorektorico Univerze Stellenbosch iz Južnoafriške republike Hester C. Klopper. Namen srečanja je bil pogovor o možnostih za izvedbo skupnih aktivnosti, projektov ter izmenjav študentov in osebja, podpisala pa sta tudi sporazum o sodelovanju, so sporočili z univerze.