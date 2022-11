Ljubljanska univerza in ministrstvo za izobraževanje podpisala pogodbi o sofinanciranju nove veterinarske fakultete in kampusa medicinske fakultete

Ljubljana, 23. novembra - Univerza v Ljubljani in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta v okviru načrta za okrevanje in odpornost podpisala pogodbi o sofinanciranju novogradnje veterinarske fakultete in kampusa medicinske fakultete v skupni vrednosti dobrih 124,3 milijona evrov. Gradnja se bo začela prihodnje leto, so sporočili z ministrstva.