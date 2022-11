Na Hrvaškem doslej skovali 347 milijonov evrskih kovancev

Zagreb, 23. novembra - Priprave na uvedbo evra na Hrvaškem 1. januarja 2023 potekajo brez težav in po načrtih, so danes izpostavili na seji nacionalnega sveta za uvedbo evra v Zagrebu. Doslej so na Hrvaškem skovali 347 milijonov evrskih kovancev oziroma 83 odstotkov predvidene količine. Do božiča jih bodo skupno skovali 420 milijonov.