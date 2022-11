Ministrica Šinko s člani pristojnega sveta o izzivih območij z omejenimi možnostmi kmetovanja

Ljubljana, 22. novembra - Kmetijska ministrica Irena Šinko je s člani sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost razpravljala o izzivih teh območij. Seje so se udeležili tudi predstavniki iz Haloz, vsi pa so se strinjali, da je treba problematiko strmih terenov v Halozah ter drugod po Sloveniji ustrezno nasloviti. Dogovorili so se za terenske oglede.