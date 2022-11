V Ljubljani znanstveni simpozij o Borisu Pahorju in Edvardu Kocbeku

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani danes poteka simpozij o Borisu Pahorju (1913-2022) in njegovem duhovnem sopotniku Edvardu Kocbeku (1904-1981) z naslovom S tržaškega naslova, ki ga organizirata Urška Perenič in Neža Zajc pod okriljem Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU ter v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Slovensko matico.