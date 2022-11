Bruselj pripravljen odpraviti poseben nadzor nad Romunijo

Bruselj, 22. novembra - Evropska komisija je danes sprejela novo poročilo o napredku, ki ga je na področju pravosodja in boja proti korupciji dosegla Romunija. Po obdobju zastoja in celo nazadovanja Bruselj ocenjuje, da je Romunija v zadnjih letih dosegla občuten napredek in naredila dovolj, da se odpravi poseben nadzor, pod katerim je že skoraj 16 let.