Oddaja Slovencem po svetu praznuje 70 let

Ljubljana, 22. novembra - Oddaja Slovencem po svetu na Radiu Slovenija, ki predstavlja zgodbe Slovencev zunaj meja domovine, praznuje 70 let. Okroglo obletnico bodo s posebnim dnevnim programom in jubilejno večerno oddajo obeležili ta petek, so danes sporočili z Radiotelevizije Slovenija.

Zgodbe rojakov, ki so dom našli onkraj meja svoje domovine, in njihovih potomcev so na prvem radijskem programu na sporedu ob petkih ob 21.05.

Kot piše v sporočilu za javnost, je bila oddaja za izseljence na Radiu Ljubljana premierno predvajana 21. junija leta 1952. Zamisel o oddaji, ki bi rojake v tujini povezovala z domovino, se je porodila v slovenski skupnosti v pokrajini Freyming-Merlebach v severovzhodni Franciji. Po drugi svetovni vojni je nekaj slovenskih izseljencev ostalo tam, nekaj pa se jih je vrnilo v domovino, kar je botrovalo pobudi, da bi vezi ohranili preko radijskih valov.

Sprva so lahko slovenski izseljenci programu prisluhnili ob sobotah, pozneje pa s srednjevalovnimi oddajniki tudi na druge večere v tednu. Oddaja se je sčasoma preselila v petkove večere in tam ostaja še danes.

V preteklosti so lahko oddajo za Slovence po svetu poslušali le v Evropi in severnem delu Afrike, z modernimi tehnologijami, ko poslušanje oddaje ni več omejeno le na radijske sprejemnike in si jo je mogoče predvajati kadar koli in skoraj kjer koli, pa se je njen doseg povečal na skoraj vse celine. Oddaja ima zvest krog poslušalcev; nekateri jo nepretrgoma spremljajo vse od 50. let prejšnjega stoletja naprej.