Pred stoletjem rojstvo očeta stripov Snoopy in Mulčki

Santa Barbara, 26. novembra - Zgolj ime Charles M. Schulz verjetno marsikomu ni znano. Skoraj vsi pa poznajo njegove junake, Charlieja Browna, Snoopyja, Lucy, Sally, Linusa in njihove številne prijatelje. To so Mulčki, v originalu Peanuts, svetovno znani stripovski junaki. Schulz se je rodil pred sto leti na današnji dan, 26. novembra.