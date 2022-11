Tri leta od začetka epidemije covida-19 bolnikom na voljo številna zdravila

Ljubljana, 22. novembra - Tri leta od začetka epidemije covida-19 so bolnikom za zdravljenje na voljo številna zdravila, ob dostopnem in še vedno smiselnem cepljenju proti covidu-19 pa so tako razmere v bolnišnicah stabilne, so strokovnjaki poudarili na okrogli mizi STAznanost. Poudarili so, da so zdravila varna zaradi strogih postopkov registracije.