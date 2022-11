Piran poplavljen podobno kot leta 2019

Piran, 22. novembra - Zaradi visokega plimovanja in kombinacije vetrovnih razmer je morje danes poplavilo nižje ležeče dele obale. Največ težav je v Piranu, kjer pripadniki civilne zaščite poskušajo čim bolj zmanjšati škodo, ki bo gotovo nastala. Sirena javnega alarmiranja se je sprožila ob 6.10, najvišjo plimo pričakujejo med 8.30 in 9. uro.

Napovedi so se uresničile in Piran je pod vodo, je povedal vodja intervencije v Piranu Peter Ventin. Po njegovih informacijah bo gladina dosegla vrh do 8.30 in nato kakšno uro ostala na podobno visoki ravni.

Opisal je, kako poteka intervencija: "Mi smo uspeli postavili baraže pred Tartinijev trg in za zdaj nam je nekako uspelo zajeziti vodo, čeprav trg počasi že poplavlja. Voda pa je povsod izredno visoka. Zaliva tudi mesta, ki jih drugače ne. Takšna, ki smo jih nazadnje videli poplavljena leta 2019."

O škodi še nimajo podatkov. "Gostinci so si kar dobro zaščitili vhode z vrečami. Mislim pa, da bo na koncu nekaj škode nastalo, ker bo voda šla v te lokale," je dodal.

Ventin ugotavlja še, da kljub sproženi sireni "ogromno" lastnikov ni umaknilo avtomobilov, ki so zdaj delno pod vodo.

Piranska civilna zaščita je na podlagi vremenske napovedi Agencije RS za okolje v ponedeljek opozorila, da lahko splet vremenskih pojavov povzroči prebivalcem nevšečnosti in večjo škodo.

Morje poplavlja tudi v Izoli, kjer je civilna zaščita postavila baraže na Sončnem nabrežju.