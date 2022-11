Francoska in nemška zunanja ministrica za zmanjšanje napetosti med Parizom in Berlinom

Pariz, 21. novembra - Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna in njena nemška kolegica Annalena Baerbock sta danes v Parizu skušali zgladiti napetosti, ki so se v zadnjem času pojavile v odnosih med Francijo in Nemčijo, ter izpostavili skupna prizadevanja za zmanjšanje razhajanj v stališčih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.