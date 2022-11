V Grosupljem nadaljujejo projekt širše prometne preureditve mesta in okolice

Grosuplje, 21. novembra - V Grosupljem te dni nadaljujejo projekt širše prometne ureditve v mestu in zunaj njega. Po prenovi krožišča pri Bambiču so pred nedavnim obnovili odsek ceste proti Velikemu Mlačevemu, do železniške proge, zdaj nadaljujejo z obnovo iste ceste do razcepa za Veliko Račno.