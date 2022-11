Golob: Naslovitev stanovanjske politike takoj po referendumu

Ljubljana, 21. novembra - Razmere na stanovanjskem trgu so nedopustne, se je danes v DZ strinjal premier Robert Golob in napovedal, da se namerava vlada reševanja tega vprašanja lotiti takoj po nedeljskem referendumu. "Takrat bomo končno lahko odblokirali reševanje stanovanjske politike," je dejal in volivce pozval, naj se v čim večjem številu odpravijo na volišča.