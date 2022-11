Okoliščine smrti najdenega novorojenčka bodo znane po obdukciji, policija prosi za informacije

Policija je bila o najdbi trupla obveščena nekaj pred 8. uro. Kraj so zavarovali in zbrali prva obvestila, opravili ogled kraja dogodka, o katerem so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca ter zdravnika Inštituta za sodno medicino.

Truplo so odpeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer bodo opravili obdukcijo. "Z opravljeno obdukcijo se bodo ugotovile točne okoliščine smrti novorojenčka," je v izjavi za medije danes v Ljubljani povedal predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Podrobnejših informacij še ni, policija je potrdila le, da je bil novorojenček moškega spola.

Tako v tej fazi še ne morejo povedali, ali je šlo za umor ali detomor, saj še niso znani vzroki smrti, je povedal predstavnik policije.

Detomor je po kazenskem zakoniku takrat, ko mati vzame življenje svojemu otroku "med porodom ali takoj po njem, dokler je še pod njegovim vplivom". Zagrožena kazen je zapor do treh let.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin dogodka. Ob tem vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale pri preiskavi, prosijo, da to sporočijo na interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200 oziroma obvestijo najbližjo policijsko enoto, je še povedal Tomaževic.

Truplo so našli v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina, so v soboto za TV Slovenija povedali v Komunalnem podjetju Grosuplje.