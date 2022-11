Ministrica Ajanović Hovnik s kolegi iz OECD o krepitvi demokracije

Luxembourg, 18. novembra - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v Luxembourgu danes sodelovala na osrednjem delu ministrskega zasedanja odbora za javno upravljanje pri OECD, na katerem so razpravljali o posledicah širjenja dezinformacij in odzivanju vlad nanje. Ministri so ob koncu sprejeli skupno izjavo o krepitvi demokracije in zaupanja v javne institucije.