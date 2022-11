Arso začel ugotavljati morebitno okoljsko škodo po izpustu Uniorja

Ljubljana/Zreče, 18. novembra - Predstavniki Arsa so potem, ko so v četrtek prejeli informacijo o izpustu v Uniorju, obiskali tovarno. Kot so sporočili, so v skladu s pristojnostmi pričeli z ugotavljanjem morebitnega nastanka okoljske škode na tleh, zavarovanih vrstah, habitatnih tipih ali vodah. Pristojno ministrstvo je napovedalo notranji nadzor na okoljskem inšpektoratu.