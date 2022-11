Kakovost in varnost morata biti ključni usmeritvi slovenskega zdravstvenega sistema

Ljubljana, 18. novembra - Izvozni produkt slovenskega zdravstvenega sistema bi morala biti usmeritev v kakovost in varnost, so bili na današnjem AmCham poslovnem zajtrku enotni strokovnjaki. Ob tem so poudarili pomen digitalizacije slovenskega zdravstva, opozorili na problem dolgih čakalnih vrst, pomanjkanja zdravstvenih kadrov in bega možganov v tujino.