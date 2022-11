Inflacija na Japonskem s 3,6 odstotka najvišje v štirih desetletjih

Tokio, 18. novembra - Cene življenjskih potrebščin na Japonskem so se oktobra na letni ravni zvišale za 3,6 odstotka, kar je najvišja stopnja inflacije od leta 1982. Rast cen, ki je sicer še zmeraj precej nižja kot denimo v ZDA ali Evropi, so poganjali višji stroški energije in šibak jen.