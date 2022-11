Biden bo v nedeljo praznoval 80 let

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 19. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden bo v nedeljo star 80 let in je najstarejši predsednik na položaju v zgodovini države. Ronald Reagan je bil star 77 let, ko je končal svoj drugi mandat. Biden bo ob izteku prvega mandata star 82 let in za zdaj ni izključil možnosti vnovične kandidature.