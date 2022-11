Thyssenkrupp poslovno leto končal z 1,2 milijarde čistega dobička

Frankfurt, 17. novembra - Nemški industrijski konglomerat Thyssenkrupp je v poslovnem letu, ki je izteklo konec septembra, ustvaril 1,2 milijarde evrov čistega dobička, potem ko je leto prej končala s 25 milijoni evrov izgube. V preteklem poslovnem letu so dosegli zastavljene cilje, so sporočili, ob tem pa opozorili, da so pred njimi težki meseci.