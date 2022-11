Španski kralj v Zagrebu pozdravil odlične odnose med državama

Zagreb, 17. novembra - Predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković in španski kralj Felipe VI. sta danes v Zagrebu ocenila, da so odnosi med državama odlični in prijateljski ter da bi jih lahko izboljšali v informacijski, farmacevtski in obrambni industriji, so sporočili iz sabora. Španski kralj se bo danes sestal še s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.