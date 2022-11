Martin Scorsese pri 80 letih še zelo dejaven

New York, 17. novembra - Eden trenutno najvplivnejših režiserjev Martin Scorsese bo danes dopolnil 80. let. Kljub visoki starosti je dobitnik oskarja za film Dvojna igra še vedno zelo dejaven. Trenutno pripravlja nov projekt, triler Killers of the Flower Moon, v katerem bosta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro. Z obema je že večkrat zelo uspešno sodeloval.