V BiH zaprisegli novi člani predsedstva

Sarajevo, 16. novembra - Novi člani predsedstva Bosne in Hercegovine, ki so osvojili mandate na splošnih volitvah 2. oktobra, so danes zaprisegli. Prva predsednica predsedstva BiH bo po sistemu osemmesečne etnične rotacije predstavnica Srbov Željka Cvijanović, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Druge ravni oblasti v BiH še nimajo novega vodstva.