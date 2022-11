Na dnevu shem kakovosti poudarili pomen promocije in povezovanja

Lukovica, 16. novembra - Sheme kakovosti krepijo zaupanje potrošnikov v doma pridelano in predelano hrano. Pomembna je promocija pridelkov in izdelkov iz teh shem, kar bo ministrstvo še krepilo, in povezovanje deležnikov, so poudarili na današnjem Dnevu shem kakovosti. Čebelarska zveza se je zavzela za to, da bi se dan slovenske hrane podaljšal v teden slovenske hrane.