Po neuspešnem begu in kraji treh vozil v priporu vlomilca z Madžarske, enega še iščejo

Slovenske Konjice, 16. novembra - Policisti so v četrtek na Celjskem lovili tatova, ki sta vlomila v hišo v Tepanju, na begu pa ukradla tri vozila. Enega od tatov so ujeli, prav tako voznika, ki ju je čakal. Oba sta državljana Madžarske in sta v priporu, drugega tatu pa še iščejo. Policisti ob tem opozarjajo lastnike, naj avtomobile zaklepajo tudi doma.