Na ljubljanski univerzi simpozij o slovenščini kot drugem in tujem jeziku

Ljubljana, 16. novembra - Na Univerzi v Ljubljani od danes do petka poteka 41. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja. Posvet, ki ga tradicionalno pripravlja oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti, se dotika izbranih jezikoslovnih, literarnih in kulturoloških vprašanj. Letos se udeleženci posvečajo slovenščini kot drugemu in tujemu jeziku.