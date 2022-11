Vsem javno-zasebnim partnerstvom EU za raziskave in inovacije mnenje revizorjev brez pridržka

Luxembourg, 15. novembra - Zaključni računi vseh skupnih podjetij EU - javno-zasebnih partnerstev v okviru programov EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, Obzorje Evropa in Digitalna Evropa, za leto 2021 so zanesljivi, je danes sporočilo Evropsko računsko sodišče. Izreklo jim je mnenje brez pridržka.