Nemčija odpira pomol za plavajoči terminal za proizvodnjo utekočinjenega naftnega plina

Frankfurt/Bremen, 15. novembra - Nemške oblasti nadaljujejo s prilagajanjem državne energetske strategije in infrastrukture odmiku od uporabe ruskih energentov. Na severni obali so odprli prvi pomol za poseben plavajoči terminal, namenjen shranjevanju in proizvodnji utekočinjenega naftnega plina. Omenjen obrat bodo dokončno zagnali decembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.