Umar: Medletna rast BDP skladna z našo napovedjo

Ljubljana, 15. novembra - Realna medletna rast bruto domačega proizvoda (BDP) v tretjem četrtletju je bila s 3,4 odstotka v okvirih jesenske napovedi gospodarskih gibanj, so se na današnjo objavo statističnega urada odzvali v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Kot so spomnili, se je jeseni okrepila negotovost glede vpliva energetske krize na gospodarstvo.