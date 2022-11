Vodafone zaradi slabših rezultatov v varčevanje in podražitve

London, 15. novembra - Britanski telekomunikacijski velikan Vodafone je v prvem polletju poslovnega leta, to je do konca septembra, zabeležil 7,2 milijarde evrov dobička, kar je 4,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Prihodke je povečal za dva odstotka na 22,9 milijarde evrov. Ob tem je napovedal krčenje stroškov v obsegu ene milijarde evrov in podražitve.