Taylor Swift s kar štirimi evropskimi MTV nagradami

Düsseldorf, 14. novembra - Na letošnji podelitvi evropskih glasbenih nagrad televizije MTV, ki je bila v nedeljo v Düsseldorfu, je bila zvezda večera ameriška pevka Taylor Swift, ki je zmagala v kar štirih kategorijah. Razglašena je bila za najboljšo izvajalko, prejela je dve nagradi za videospot za skladbo All Too Well ter zmagala v kategoriji pop.