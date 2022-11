V središču tradicionalnega slovenskega zajtrka letos mleko

Ljubljana, 14. novembra - Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki od leta 2011 poteka v vrtcih in šolah vsak tretji petek v novembru, letos izpostavlja mleko in mlečne izdelke. Pod sloganom Zajtrk z mlekom - super dan bodo otrokom postregli z za zajtrk tradicionalnimi živili, poleg z mlekom še z medom, maslom, kruhom in jabolki oz. drugim sadjem lokalnega porekla.