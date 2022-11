Golob: Ljudem smo vrnili mir in dostojanstvo, ta zgodba bo trajna

Maribor, 12. novembra - Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je v nagovoru članom kongresa izpostavil do zdaj opravljeno delo. Prepričan je, da lahko po pol leta vodenja vlade na prehojeno pot gledajo s ponosom, med dosežki pa izpostavlja vrnitev miru in dostojanstva državljanom. To je po njegovih besedah predpogoj, da bo njihova zgodba trajna.