Vlada razrešila in imenovala vodstvo Agencije za varnost prometa

Ljubljana, 11. novembra - Vlada je danes na dopisni seji z današnjim dnem razrešila Jožeta Hribarja s položaja direktorja Javne agencije RS za varnost prometa. S soboto je za vršilko dolžnosti direktorice agencije imenovala Simono Felser, in sicer do imenovanja direktorja agencije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili po seji.