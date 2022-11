Tudi Nemčija odstopa od pogodbe o energetski listini

Berlin, 11. novembra - Nemčija se je pridružila vedno daljšemu seznamu evropskih držav, ki so napovedale odstop od pogodbe o energetski listini, ki po opozorilih kritikov sčiti naložbe v fosilna goriva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odstop od pogodbe so pred tem med drugimi že napovedale tudi Slovenija, Francija in Nizozemska.