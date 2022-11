Na konferenci kot rešitev za podnebno krizo in draginjo izpostavili tudi skupnostne energetske projekte

Ljubljana, 11. novembra - V luči stopnjevanja podnebne in energetske krize so vse glasnejša opozorila k hitrejšemu prehodu v podnebno nevtralno družbo, pot naprej pa kažejo skupnostne prakse na področjih upravljanja z viri, so izpostavili sodelujoči na konferenci o trajnostnem upravljanju z viri. Posebno pozornost so namenili tudi skupnostnim energetskim projektom.