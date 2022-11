Islamska skupnost v BiH Hrvaški, ZDA in Schmidtu očita krepitev etničnih delitev

Sarajevo, 11. novembra - Islamska skupnost v Bosni in Hercegovini je danes ostro kritizirala Hrvaško pa tudi ZDA in visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH Christiana Schmidta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Očita jim krepitev etničnih delitev v državi in spodbujanje diskriminacije Bošnjakov.