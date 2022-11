Italija z novim večmilijardnim paketom pomoči za podjetja in gospodinjstva

Rim, 11. novembra - Italija bo za pomoč podjetjem in gospodinjstvom v luči visokih cen energentov namenila dodatnih 9,1 milijarde evrov. Zakon, ki ga je potrdila vlada premierke Giorgie Meloni, med drugim podjetjem, restavracijam in trgovinam prinaša davčne olajšave pri nakupu plina in elektrike ter do konca leta podaljšuje nižje trošarine na goriva.