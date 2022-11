V Krškem razstava Habitat slikarja Uroša Weinbergerja

Krško, 11. novembra - V Galeriji Krško v Krškem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Habitat slikarja Uroša Weinbergerja. Njegovo umetniško delovanje zaznamuje pestra dinamika samostojnih in skupinskih razstav v Sloveniji in tujini. Ustvarja na področjih sodobnega slikarstva, muralov, večmedijskih instalacij in glasbe, je ob razstavi zapisala kustosinja Nina Sotelšek.