Slovenci preplezali prvenstveno smer na goro Pomlaca

Katmandu, 10. novembra - Slovenski alpinisti Matija Volontar, Žiga Oražem in Bor Levičnik so konec oktobra v Himalaji preplezali 1100 metrov dolgo prvenstveno smer na 6180 metrov visoko goro Pomlaca, ki se imenuje tudi Ngole East. Prvi cilj je bil sicer Tengi Ragi Tau, a so se plezalci med aklimatizacijo odločili za drugačen izziv.