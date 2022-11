Bruselj poziva k takojšnjemu izkrcanju migrantov z ladje Ocean Viking

Bruselj, 9. novembra - Evropska komisija je danes posegla v diplomatski spor med Italijo in Francijo ter pozvala k takojšnjemu izkrcanju 234 migrantov, ki ostajajo ujeti na ladji Ocean Viking v Sredozemlju. Kot so poudarili v Bruslju, imajo vlade zakonsko dolžnost, da zagotovijo varnost potnikom, ne glede na okoliščine, ki so jih privedle v ta položaj.