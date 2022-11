Ustvarjen prvi slovenski pesmomat - avtomat s poezijo na kovanec

Ljubljana, 9. novembra - Na vrtu DSP so predstavili prototip prvega slovenskega pesmomata, ki ga njegovi snovalci imenujejo pesniška mašina. Ta za en evrski kovanec natisne in prebere izbrano pesem. Na voljo je že 200 pesmi več kot 50 slovenskih pesnic in pesnikov, seznam pa še dopolnjujejo, obetajo se tudi prevodi, je na predstavitvi dejal eden od snovalcev Igor Divjak.