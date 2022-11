Projekt nakazal, da si mladi želijo soodločati v družbi

Maribor, 13. novembra - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor zaključuje mednarodni projekt Coherent, ki se osredotoča na aktivno državljanstvo in vključenost mladih v družbo. Sogovorniki na zaključni konferenci so se strinjali, da mladi niso pasivni in si želijo aktivnega soodločanja o svoji prihodnosti, a včasih niso seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih imajo.