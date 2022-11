Kranjska občina nadaljuje nameščanje cevnih trezorjev na javne stavbe

Kranj, 9. novembra - Mestna občina Kranj v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj na javne stavbe namešča cevne trezorje. V njih so shranjeni univerzalni ključi za odklepanje stavb, ki jih v primeru intervencije uporabijo gasilci. Takšen trezor so danes namestili na stavbo Osnovne šole Janeza Puharja - Center, so sporočili z Mestne občine Kranj.