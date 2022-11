Letos prijavljenih že za skoraj 14 milijonov evrov spletnih oškodovanj

Ljubljana, 9. novembra - Spletne goljufije so tudi v Sloveniji v skokovitem porastu. Policija je letos prejela že 790 prijav s skupnim oškodovanjem blizu 14 milijonov evrov, je bilo slišati na dogodku z naslovom Zlorabe na področju elektronskega poslovanja. Poznavalci so zato pozvali k preventivnemu ravnanju: preverjanju pošiljatelja, povezave in priponke.