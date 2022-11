Občina Brežice bo posodobila namakalni sistem Arnovo selo

Brežice, 9. novembra - Občina Brežice si je s prijavo na razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovila denarno podporo za tehnološko prenovo in posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo. Celotna naložba naj bi stala 580.000 evrov. Razdelili so jo na dva dela, gospodarsko ministrstvo bo za prvi del prispevalo 285.000 evrov.