V načrt razvojnih programov več projektov železniške infrastrukture

Ljubljana, 8. novembra - Vlada je danes v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila več projektov s področja železniške infrastrukture, in sicer za povračilo stroškov prevoznikom zaradi zamud v prometu, ki so posledica investicijskih del, za povezovanje slovenskega in italijanskega železniškega sistema ter za zagotavljanje varnosti železniškega prometa.